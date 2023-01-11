МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Пункт пропуска Покровка (Хабаровский край, РФ) — Жаохэ (КНР) возобновил работу со среды, сообщает Хабаровская таможня. Таможня Китая сообщила о росте объемов внешней торговли

"С 11 января возобновляется международное сообщение в смешанном пункте пропуска Покровка-Жаохэ (КНР) в Бикинском районе Хабаровского края. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Росгранстроя", — информирует таможня.

Отмечается, что перемещение товаров и транспортных средств в импортно-экспортном направлении будет проходить по понтонной переправе. Смешанный пункт пропуска (в период навигации – речной, в период ледостава – автомобильный) будет работать с понедельника по субботу с выходным днем в воскресенье.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, из-за пандемии коронавируса сообщение Покровка — Жаохэ было блокировано на протяжении двух лет. В июле прошлого года погранпереход возобновил свою работу.

"Продолжаем работать и зимой – льдоукрепительные работы завершены, наплавной мост принят в эксплуатацию комиссией, в которую вошли представители администрации Бикинского района, дорожных служб, эксплуатирующей организации — АО "Хабаровскводтранс" — и китайской стороной. Все уполномоченные органы и службы готовы принимать и отправлять грузы через границу", — сообщает минтранс края.

Пропускная способность перехода на Покровке — 25 автомобилей в сутки. При увеличении планового грузопотока режим работы пункта будет пересмотрен в сторону увеличения, уточняет Росгранстрой.