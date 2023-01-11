ВАШИНГТОН, 11 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что Министерство транспорта США не знает, в чем причина сбоя системы оповещения пилотов, надеется это выяснить через пару часов, заявил американский лидер Джо Байден. Авиарегулятор США подтвердил сбой в системе оповещения пилотов

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) оповестило о сбое в системе оповещения пилотов NOTAM, которая отвечает за предупреждение пилотов об опасностях и ограничениях в воздушном пространстве. По данным FlightAware, более 1,2 тысячи рейсов были отложены, более 100 — отменены.

Министр транспорта Пит Буттиджич проинформировал президента США о сбое, подчеркнув неясность причин случившегося.

"Я сказал им докладывать мне напрямую, когда станет ясно. Самолеты могут безопасно осуществлять посадки, но не могут взлетать прямо сейчас… они ожидают, что через пару часов у них будет представление о том, что вызвало это", — сказал Байден.

В Белом доме ранее сообщали об отсутствии свидетельств, что сбой стал результатом кибератаки.

FAA позднее заявило о прогрессе в решении проблемы. Ведомство отметило, что аэропорты Ньюарк и Атланта уже возобновили вылеты.

"Мы ожидаем, что вылеты возобновятся и в других аэропортах в 09.00 по восточному времени", — добавили в управлении.