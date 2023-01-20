КАЛИНИНГРАД, 20 янв — ПРАЙМ. На паромной линии из порта Усть-Луга в Ленобласти в Калининградскую область запустили рейсы исключительно для накатной техники в связи с большим спросом на эту услугу, сообщил оператор паромной линии ООО "Оборонлогистика" в Telegram-канале. Из Калининграда планируют запустить прямые рейсы на Дальний Восток

"Принимая во внимание имеющийся дефицит провозных мощностей для доставки автомобильного транспорта в Калининградскую область, поиск путей решения этой проблемы имеющимися техническими средствами остается первостепенной задачей. Так, в начале 2023 года принято решение загружать отдельные рейсы паромов исключительно накатной техникой", — сообщили в компании.

Отмечается, что первый полностью "автомобильный" рейс паром "Генерал Черняховский" совершил из Усть-Луги в Балтийск 15 января. Следующий такой рейс запланирован на 29 января на пароме "Маршал Рокоссовский". А в феврале – еще два "автомобильных" рейса: 18 и 25 февраля.

"Если это решение покажет свою эффективность, практика планирования стопроцентных автомобильных рейсов будет применятся и в дальнейшем", — добавили в компании.

На линии Усть-Луга — Балтийск сейчас работают четыре парома, которые могут перевозить накатную технику. На двухпалубных паромах "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", построенных в 2022 году по заказу ФГУП "Росморпорт", суммарная длина автополос для перевозки накатной техники на верхней палубе паромов составляет 400 метров, на главной палубе — 970 метров.

Морское сообщение с Калининградской областью начали активно развивать после обострения проблем с литовским транзитом из-за санкций Евросоюза. Литва с 18 июня 2022 года запретила провозить по своей территории в Калининградскую область стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Часть грузов разрешили завозить только по железной дороге. При этом были введены квоты для каждого вида товаров.

В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом, возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. Всего в конце 2022 года для этих целей было задействовано 19 судов.

Ранее калининградские власти одобрили три заявки на получение льготных кредитов для организации морских перевозок. Как отметили в региональном правительстве, местные компании планируют приобрести суда для доставки фур в Калининградскую область.