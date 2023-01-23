МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. РЖД в 2022 году приобрели почти 500 новых локомотивов, направив большую часть на Восточный полигон, куда входят Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская (Транссиб) магистрали, сообщила компания. В Приамурье восстановили движение поездов после схода 22 грузовых вагонов

"В 2022 году ОАО "РЖД" направило на обновление тягового подвижного состава свыше 89 миллиардов рублей. На сеть железных дорог поступило 497 локомотивов. Наибольшее количество – 207 новых машин – пополнило парки локомотивных депо Восточного полигона", — говорится в сообщении.

Из общего числа закупленных локомотивов 305 электровозов, в том числе 284 грузовых: 2ЭС5К – 30 единиц, 3ЭС5К – 130 единиц, 4ЭС5К – 6 единиц, 2ЭС6 – 97 единиц, 3ЭС6 – 21 единица. Для вождения пассажирских поездов закуплено 15 электровозов ЭП2К и 6 – ЭП1М.

Объем поставок тепловозов составил 192 единицы, в том числе четыре пассажирских тепловоза ТЭП70БС. Парк грузовых тепловозов, наряду с машинами 2ТЭ25КМ (21 единицы), пополнили 16 новых локомотивов серии 3ТЭ25К2М, уже работающие на БАМе, на участках со сложным профилем пути.

По данным компании, 140 маневровых машин самой массовой серии ТЭМ18ДМ отправились сразу на 11 железных дорог сети ОАО "РЖД".

Кроме того, закуплено шесть маневровых локомотивов ТЭМ14 и 5 – ТЭМ31М, предназначенных для выполнения легких и среднетяжелых маневровых работ в депо.