Авиакомпания "Азимут" запустила рейсы из Минеральных Вод в Самарканд
Uzbekistan Airports: "Азимут" запустила еженедельные рейсы из Минеральных Вод в Самарканд
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ТАШКЕНТ, 23 янв — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Азимут" с 23 января начала выполнять еженедельные рейсы из Минеральных Вод в Самарканд, сообщает в понедельник пресс-служба Uzbekistan Airports.
"Авиакомпания "Азимут" 23 января связала прямым авиасообщением Минеральные Воды и Самарканд", — говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.
По данным пресс-службы, регулярные рейсы по новому направлению российской авиакомпании будут осуществляться на самолете Sukhoi Superjet 100 по понедельникам.
"Азимут" осуществляет регулярные и чартерные рейсы из Минеральных Вод еще в семь городов Узбекистана — Ташкент, Карши, Навои, Ургенч, Бухара, Фергана и Наманган. Российский авиаперевозчик также выполняет рейсы из Москвы в Ташкент и Самарканд.