ТАШКЕНТ, 23 янв — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Азимут" с 23 января начала выполнять еженедельные рейсы из Минеральных Вод в Самарканд, сообщает в понедельник пресс-служба Uzbekistan Airports. СМИ: еще один рейс из России в индийский Гоа получил сообщение о бомбе

"Авиакомпания "Азимут" 23 января связала прямым авиасообщением Минеральные Воды и Самарканд", — говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.

По данным пресс-службы, регулярные рейсы по новому направлению российской авиакомпании будут осуществляться на самолете Sukhoi Superjet 100 по понедельникам.

"Азимут" осуществляет регулярные и чартерные рейсы из Минеральных Вод еще в семь городов Узбекистана — Ташкент, Карши, Навои, Ургенч, Бухара, Фергана и Наманган. Российский авиаперевозчик также выполняет рейсы из Москвы в Ташкент и Самарканд.