МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Метрополитен болгарской столицы Софии в связи с европейскими санкциями против России отказывается от поездов российского производства даже на так называемых "русских линиях", сообщает издание "Дневник". Метротрам Волгограда модернизируют в рамках концессии

Руководство софийского метро разместило публичный заказ на 16 новых поездов, восемь из которых предназначены для двух "русских линий", которые полностью оборудованы российской автоматикой и системами управления. Сумма тендера составляет 250 миллионов левов (140 миллионов долларов).

"Российские компании не будут участвовать в этом тендере, потому что есть европейский регламент, который требует, чтобы более 50% товаров производилось в ЕС, а в связи с санкциями против России они (компании РФ — ред.) не могут выставлять свои кандидатуры", — заявил изданию исполнительный директор софийского метрополитена Стоян Братоев.

Заказчик требует, чтобы новые поезда для "русских линий" были совместимы с текущей автоматикой и не требовали установки дополнительного стационарного оборудования.

"На этом маршруте возможно движение поездов нероссийского производства. Нужно только разработать специальный блок управления… и это будет обязательство производителя, выигравшего контракт", — заявил директор. Он отметил, что эксплуатирующиеся сейчас в софийском метро российские поезда новейшей модели "Русич" в действительности имеют много импортных комплектующих, в частности, японскую электронику и японские двигатели Hitachi.

Публичный заказ на поезда метро был размещен 23 декабря, но болгарская сторона до сих пор не получила ни одного предложения. Подача заявок оканчивается 23 марта. По словам Братоева, обычно производители посылают заявки в последний момент.