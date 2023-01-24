МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Поправки, которые предписывают заранее резервировать время проезда автомобилей через границу РФ, подготовил глава комитета по транспорту ГД Евгений Москвичев ("Единая Россия"), они имеются в распоряжении РИА Новости. Власти Гродненской области ввели сбор за пересечение границы

"Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами (далее в настоящей статье – заявители), по участкам автомобильных дорог… в целях пересечения государственной границы Российской Федерации осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации", — говорится в тексте поправки.

Данный порядок должен предусматривать резервирование даты и времени прибытия транспортного средства к месту контроля, перечень документов и сведений, предоставляемых заявителем для резервирования даты и времени, говорится в поправке.

Также он должен включать порядок осуществления контроля прибытия транспортного средства в зарезервированные дату и время, а также порядок прохождения такого контроля.

Требования к осуществлению контроля среди прочего должны предусматривать оборудование пункта контроля средствами принудительной остановки транспорта и размещение пункта контроля на участке автомобильной дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию автомобильного пункта пропуска через госграницу или в зоне ожидания, отмечается в документе.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.