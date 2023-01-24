МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. РЖД ищут новые решения для размещения контейнеров в полувагонах и ждут соответствующих предложений, сообщила компания. В Приамурье восстановили движение поездов после схода 22 грузовых вагонов

"Считаем, что нет предела совершенству и вариантам для безопасной и быстрой погрузки и перевозки 20- и 40-футовых контейнеров в универсальных полувагонах. Поэтому объявили открытый запрос на инновационные решения в этой области", — пишет компания в телеграм-канале.

Согласно информации на сайте компании, сбор заявок продлится до 28 февраля 2023 года.

"Существующие способы размещения и крепления контейнеров в полувагонах содержат ограничения по применению рассматриваемого принципа погрузки и могут быть усовершенствованы с учетом современных требований организации движения и концепции развития полигонных технологий", — пишут РЖД в материалах к запросу.

Новые решения и предложения по конструкции креплений должны решать ряд задач. Среди них указаны снижение затрат и продолжительности погрузочно-разгрузочных работ, а также сокращение времени нахождения контейнера на терминале за счет оптимальной технологии погрузочно-разгрузочных работ с использованием этих креплений.

Отмечается, что предлагаемое решение должно быть на конечной стадии развития с возможностью представить его готовый вариант или прототип для опытной эксплуатации или закупки в интересах РЖД "в кратчайшие сроки с момента определения финалистов открытого запроса". Также автор идеи должен быть готов доработать и адаптировать предложенное решение для нужд железнодорожного транспорта за свой счет и пройти его сертификацию за счет собственных средств.