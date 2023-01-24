КАЛИНИНГРАД, 24 янв — ПРАЙМ. Росморречфлот открыл прием заявок для морских перевозчиков на субсидирование транспортировки грузов в Калининградскую область и обратно для возмещения расходов в условиях санкций, сообщила пресс-служба ведомства во вторник на официальном сайте. Алиханов: нужно упростить выдачу субсидий на морские поставки в Калининград

"В 2023 году Росморречфлоту предоставляется из федерального бюджета на эти цели 3,8 миллиарда рублей, которые будут доступны российским перевозчикам для возмещения расходов в условиях внешнего санкционного воздействия", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в сентябре 2022 года правительство РФ выделило Росморречфлоту 1,3 миллиарда рублей до конца года для субсидирования морских перевозок в Калининградскую область и из нее.

Это решение было принято на фоне обострившейся ситуации с транзитом товаров, которые из-за санкций невозможно перевезти в Калининград из других регионов России через территорию Литвы сухопутным транспортом.

"Введение механизма субсидирования нацелено на то, чтобы конечные цены на социально значимые товары и грузы в регионе не превышали существовавшие до введения ограничений на сухопутный транзит. Номенклатуру субсидируемых товаров определяют сами власти Калининградской области", — пояснил руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев, слова которого приводятся в сообщении.

В ведомстве уточнили, что заявки принимаются до 30 января.

Литва с 18 июня 2022 года запретила провозить по своей территории в Калининградскую область стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Часть грузов разрешили завозить только по железной дороге. При этом были введены квоты для каждого вида товаров.

В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом, возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. Всего в конце 2022 года для этих целей было задействовано 19 судов.