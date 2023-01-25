МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Импорт грузовиков из Китая в Россию по итогам 2022 года увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 31 тысячи единиц, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе. Резервирование времени проезда грузовиков через границу будет бесплатным

"За прошлый год из Китая ввезли почти 31 тысячу транспортных средств для перевозки грузов, что в 4 раза больше, чем в 2021 году, а также 2 тысячи автобусов и микроавтобусов (рост на 68%)", – отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным службы, по итогам прошлого года в Россию из Китая выло ввезено почти 3 тысячи единиц автомобилей специального назначения (аварийные и пожарные машины, автокраны, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками и другие) – показатель вырос за год в 3 раза.

Импорт китайских тракторов в 2022 году остался на том же уровне, что и годом ранее: было ввезено более 89 тысяч единиц.

Согласно данным таможенного управления КНР, общий объем товарооборота между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3%, до рекордных 190,271 миллиарда долларов.