МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Лед покрыл судоходную бухту Золотой Рог во Владивостоке из-за аномальных морозов, запущены буксиры, чтобы обеспечить проход судов через бухту и пролив Босфор Восточный, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. Аэропорт Владивостока обслужил рекордное число пассажиров в 2022 году

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором снят лед в проливе Босфор Восточный на выходе из порта Владивостока у моста на остров Русский. Автор кадров говорит, что пролив покрылся льдом, и одно судно якобы не может выйти из порта, к нему идут буксиры. Обычно пролив Босфор Восточный зимой почти всегда свободен ото льдов, отдельные небольшие ледовые поля встречаются лишь местами. Бухту Золотой Рог также обычно не сковывает льдом.

"В последнюю декаду января в Приморье пришла аномально холодная погода, в заливе Петра Великого идет интенсивный процесс ледообразования. Амурский залив практически полностью покрылся сплоченным льдом. Бухты побережий, бухты острова Русский, острова Попов, пролив Босфор Восточный покрыты белым припайным льдом: толщина припая 40-45 см, у берега до 50-55 см", — сказал Чулков.

По его словам, в центральной части Амурского залива плавучий лед медленно дрейфует на юг. "В течение двух последних дней покрылась льдом и бухта Золотой Рог, затрудняя судоходство в порту Владивостока, что происходит не каждую зиму, лед толщиной 10-20 см… Для обеспечения прохода судов в порт Владивосток, на нефтебазу, вдоль береговой черты и в проливе Босфор Восточный работают буксиры ледового класса. Лед разрушается, пробиваются каналы, на месте разрушенного образуется новый, тонкий лед", — отметил Чулков.

В администрации морского порта Владивостока РИА Новости уточнили, что, несмотря на ледовую обстановку, "порт работает в штатном режиме". В морском координационно-спасательном центре Владивостока агентству добавили, что ЧП не было, обстановка штатная.

"Лед, конечно, помеха для судоходства. В этом районе действует штормовое предупреждение по обледенению судов, так что сейчас никто особенно и не должен (торопиться) насчёт выхода в рейс", — отметил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

На 21-26 января в Приморье действует штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. У берегов Приморья есть риск быстрого обледенения судов. Для школьников Владивостока, Партизанска и Артема во время морозов действует свободное посещение занятий. Во Владивостоке ночью во вторник похолодало до минус 27 градусов, это рекорд за зиму.