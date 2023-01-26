МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Судно Eastern Dream, курсирующее между южнокорейским городом Донхэ и Владивостоком, с 27 января по 14 февраля не будет ходить по маршруту из-за ремонта, и возобновление рейсов может затянуться дополнительно, сообщается на сайте оператора паромной линии DuWon Shipping. Южная Корея оштрафовала Tesla на 2 миллиона долларов

По информации с сайта фирмы, 27 января Eastern Dream прибудет в сухой док в Донхэ для прохождения ежегодного ремонта. Следующий рейс во Владивосток из Кореи возможен не раньше 14 февраля. В DuWon Shipping не исключают, что ремонт затянется, и выход судна на линию придется отложить еще на одну или две недели.

"Есть вероятность (затягивания ремонта — ред.)", — подтвердили РИА Новости в организующем перевозки с российской стороны агентстве Eastern Marine.

Летом после более чем двухлетнего перерыва частично возобновилось пассажирское паромное сообщение между Владивостоком и Южной Кореей, 30 июня из Донхэ во Владивосток прибыл паром Eastern Dream с 16 пассажирами на борту: восемью гражданами Южной Кореи и таким же числом россиян. Корейская ассоциация международной торговли (KITA) сообщала, что россияне и граждане третьих стран с 9 августа могут стать пассажирами парома, курсирующего из Владивостока в Южную Корею. Планировалось, что рейсы будут выполняться один раз в неделю, но в декабре частоту переходов Донхэ-Владивосток удвоили. В Eastern Marine рассказали РИА Новости, что дополнительный рейс предназначен для перевозки грузов, и пользуется большой популярностью импортеров корейских автомобилей.