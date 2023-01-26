МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Ледовая переправа в международном смешанном пункте пропуска между российским Поярково в Приамурье и китайским Сюнькэ заработала в четверг, сообщает региональный минтранс со ссылкой на хабаровский филиал ФГКУ "Росгранстрой". Переправа в Керчи возобновила работу после приостановки из-за шторма

"С сегодняшнего дня возобновляется движение по ледовой переправе в пункте пропуска Поярково на границе с КНР", — говорится в сообщении.

ФГКУ Росгранстрой сообщает, что в смешанном пункте пропуска Поярково (РФ) – Сюньке (КНР) возобновляется государственный контроль по пропуску через границу грузового транспорта на период ледостава на реке Амур. Открыть грузовое сообщение в зимнее время позволило снятие ограничений, связанных с пандемией.

Движение грузовиков по ледовой переправе осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00. Технологический перерыв с 12:00-13:00. Въезд на территорию пункта пропуска транспортных средств осуществляется до 16:00 при следовании за пределы РФ и до 16:30 при следовании в РФ. Движение по переправе ограничено грузоподъемностью до 30 тонн.

Международные пункты пропуска Поярково — Сюнькэ прекратили работу в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. За это время грузовое движение возобновлялось несколько раз на время навигации на Амуре.