2023-01-30T09:37:35+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230130/839621502.html
Москвичи смогут протестировать СБП на турникетах в метро
Транспорт
Новости
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В Москве наберут 50 человек для тестирования системы быстрых платежей на турникетах в метро, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Чиновник... ПРАЙМ, 30.01.2023
транспорт, финансы, бизнес, новости, москва, сбп, метро
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В Москве наберут 50 человек для тестирования системы быстрых платежей на турникетах в метро, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Чиновник отметил, что тестирование СБП в метро начнется в рамках поручения мэра Сергея Собянина внедрить сервис оплаты в московском общественном транспорте.
В первую волну тестируемых наберут 50 человек, сказано в публикации в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.