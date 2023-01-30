МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В Москве наберут 50 человек для тестирования системы быстрых платежей на турникетах в метро, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Софийское метро не будет закупать поезда для "русских линий", пишет СМИ

Чиновник отметил, что тестирование СБП в метро начнется в рамках поручения мэра Сергея Собянина внедрить сервис оплаты в московском общественном транспорте.

В первую волну тестируемых наберут 50 человек, сказано в публикации в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.