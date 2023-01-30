МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. РЖД обеспечивают бесперебойную доставку нефтепродуктов в восточном направлении и не вводили специальных ограничений на их перевозку, сообщили РИА Новости в компании. В РЖД заявили, что имеют возможность провозить больше грузов в Китай

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что крупнейшие нефтяники обеспокоены участившимися отказами РЖД принимать нефтепродукты к перевозке в восточном направлении. По данным издания, компании опасаются, что затруднения с вывозом могут повлиять на их производственную программу. "Коммерсант" добавляет, что ситуация может обостриться после того, как в феврале вступит в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, а с апреля заработают субсидии на перевозку топлива на восток.

"РЖД держат на особом контроле и обеспечивают бесперебойную доставку нефтепродуктов в восточном направлении. Совместно с грузоотправителями проводится еженедельное планирование перевозок, составляются графики вывоза продукции. По итогам 2022 года удалось нарастить объемы погрузки нефти и нефтепродуктов на Восточный полигон на 1,3 миллиона тонн или +4,6%. В январе 2023 года вывоз нефтяной продукции на Восток носит стабильный характер, и его объемы в целом соответствуют уровню аналогичного периода 2022 года", — сообщили в РЖД.

Там напомнили, что в условиях дефицита пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба прием грузов к перевозке осуществляется с учетом приоритетов, установленных во временных правилах определения очередности. Преимущества имеет продукция высокого передела, скоропортящиеся грузы, а также любые грузы во внутрироссийском сообщении.

"Прием грузов к перевозке также во многом зависит от возможностей по их приему грузополучателями — портами и нефтебазами. В ряде случаев из-за проблем с выгрузкой в портовых терминалах компании пришлось ограничить погрузку в их адрес. Однако эти ограничения не касаются перевозок жизненно важных товаров, в том числе нефтепродуктов, в адрес российских регионов, в частности Магаданской области", — отметили в РЖД.

По данным РЖД, грузополучатель ООО "Нико-Ойл ДВ" (станция Гайдамак) при перерабатывающей способности 44 вагона, осуществлял выгрузку на уровне 21 вагона в среднем в сутки. В связи с этим ОАО "РЖД" с 11 по 27 января 2023 года вынуждено было ограничить погрузку всех нефтеналивных грузов. Грузополучатель ООО "Трансбункер-Ванино" (станция Ванино) при перерабатывающей способности 139 вагонов осуществлял выгрузку на уровне 62 вагонов в среднем в сутки. Грузополучатель ЗАО "ВостокБункер" (станция Блюхер) при перерабатывающей способности 100 вагонов осуществлял выгрузку на уровне 81 вагона в среднем в сутки.