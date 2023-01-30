МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поднимала проблему с железнодорожной перевозкой нефтепродуктов на восток страны, предложила использование инструмента контроля исполнения договоров ОТП РЖД (оператора товарных поставок РЖД) для ее решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РЖД ответили на жалобы нефтяников на отказ в перевозке

Газета "Коммерсант" в понедельник написала, что российские нефтяные компании жалуются на проблему с отказами РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении. С этим столкнулись Омский НПЗ ("Газпром нефть"), Киришский ("Сургутнефтегаз"), Орский ("Фортеинвест"), "Танеко" ("Татнефть"), а также заводы "Башнефти" (входят в "Роснефть"). Собеседники газеты опасаются, что проблема усугубится после вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты с 5 февраля и старта с апреля субсидий на поставку топлива по ж/д на Дальний Восток.

"Тема была поднята ведомством на биржевом комитете службы. По мнению ФАС России, решение этого вопроса требует комплексного подхода с участием всех сторон процесса. В качестве оперативной меры служба предлагает воспользоваться инструментом ОТП РЖД", — прокомментировали ситуацию в ФАС.

Инструмент ОТП РЖД обеспечивает выполнение биржевых договоров, заключенных на перевозку железнодорожным транспортом. Как пояснили в ФАС, эта система предоставляет возможность отслеживать исполнение биржевого договора в реальном времени: с момента поставки товара (сдачи его перевозчику) до момента получения на станции назначения.

Биржевой комитет ФАС рекомендовал участникам процесса в пилотном режиме реализовать нефтепродукты, доставить их железнодорожным транспортом через ОТП РЖД и представить результаты. "С точки зрения ФАС важно, что видна вся цепочка поставок, а также осуществлен автоматизированный контроль за ценообразованием на всех этапах поставки. Кроме того, это позволяет исключить дискриминацию отдельных потребителей", — подчеркнули в службе.

РЖД ранее в понедельник уже прокомментировали, что обеспечивают бесперебойную доставку нефтепродуктов в восточном направлении и не вводили специальных ограничений на их перевозку. Однако в компании напомнили, что с учетом дефицита пропускной способности БАМа и Транссиба прием грузов к перевозке осуществляется с учетом установленных правилами приоритетов: преимущества имеет продукция высокого передела, скоропортящиеся грузы и любые грузы во внутрироссийском сообщении.