КАЛИНИНГРАД, 30 янв — ПРАЙМ. Калининградцы смогут отправить личные автомобили в Санкт-Петербург и обратно, услугу будут оказывать при помощи морских контейнеров, сообщил в понедельник оператор паромной переправы "Алгоритм-групп" в своём Telegram-канале. Алиханов: нужно упростить выдачу субсидий на морские поставки в Калининград

"Сообщаем о новом сервисе, условия будут анонсированы в ближайшие дни – отправка легкового автотранспорта из Санкт-Петербурга в Калининград и из Калининграда в Санкт-Петербург в морских контейнерах на линейном сервисе ООО "Алгоритм Групп"", — говорится в сообщении.

В конце 2022 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал о намерениях построить для региона паром для перевозки легковых машин. Он отмечал, что для многих жителей области это единственная возможность выехать на собственном автомобиле на основную территорию России.