МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" (авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа") в 2023 году получит 11,6 миллиарда рублей субсидий на полеты по России из общего объема господдержки на эти цели в 25,3 миллиарда рублей, следует из материалов на портале предоставления мер финансовой господдержки. "Аэрофлот" возобновит собственные рейсы в Казахстан

Субсидии предоставляются в целях возмещения операционных расходов при выполнении внутренних перевозок в ноябре 2022 года – марте 2023 года на фоне санкций. Всего в рамках данной господдержки из федерального бюджета РФ авиакомпаниям России будет предоставлено 25,3 миллиарда рублей.

Из материалов следует, что "Аэрофлот" получит 5 миллиардов рублей, "Россия" — 2,5 миллиарда, "Победа" — 4,1 миллиарда.

S7 получит 5,6 миллиарда рублей господдержки, дочерний "Глобус" — 117 миллионов. Также субсидии получат "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "Аврора", "Якутия", Nordwind, Smartavia, iFly и другие перевозчики.