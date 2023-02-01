МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Впервые разработанный в России национальный стандарт к "картам спасения" для автомобилей вступил в силу 1 февраля.

Предполагается, что новый ГОСТ позволит эффективнее спасать людей при ДТП на дорогах страны. Документ был разработан ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" и утвержден Росстандартом.

ГОСТ впервые устанавливает общие требования к "карте спасения", которая представляет собой формализованную схему автомобиля, содержащую всю необходимую информацию о его конструктивных особенностях, а также рекомендации по действиям в аварийном случае для участников ликвидации последствий ДТП.

В том числе, в "карте спасения" в разных проекциях будут обозначены места усиления кузова, рекомендуемые места для его вскрытия, расположение топливных баков и аккумуляторных батарей, подушек безопасности, а также другая важная информация для спасателей по безопасной деблокировке пострадавших из машины.

"Карта спасения" будет оформляться производителем в добровольном порядке в электронном виде и размещаться в определенной открытой информационной системе. Каждому транспортному средству будет присваиваться индивидуальный код маркировки, что позволит спасателям при необходимости оперативно идентифицировать автомобиль и получить всю необходимую о нем информацию еще до начала спасательных работ.