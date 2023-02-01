МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе 2023 года сократилась на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 99,2 миллиона тонн, сообщила компания. РЖД и "Почта России" тестируют новый сервис перевозки мелких партий грузов

Замгендиректора компании Алексей Шило ранее сообщал, что за 24 дня первого месяца 2023 года погрузка идет со снижением 5,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и ожидается такая же динамика по итогам всего месяца.

Согласно статистике, опубликованной РЖД в среду, снижение погрузки в январе текущего года было зафиксировано у каменного угля (на 4,3% — до 30,4 миллиона тонн), кокса (на 5,1% — до 923,2 тысячи тонн), нефти и нефтепродуктов (на 4,9% — до 18,5 миллиона тонн), железной и марганцевой руды (на 1,4% — до 9,6 миллиона тонн), черных металлов (на 10,6% — до 5,4 миллиона тонн), лома черных металлов (на 39,1% — до 425,1 тысячи тонн).

Кроме того, отмечается, что в январе снизилась погрузка химических и минеральных удобрений (на 5,4% — до 5,2 миллиона тонн), цемента (на 11,8% — до 1,1 миллиона тонн), лесных грузов (на 29,9% — до 2,1 миллиона тонн), цветной руды и серного сырья (на 7,4% — до 1,4 миллиона тонн), химикатов и соды (на 14,6% — до 1,8 миллиона тонн), промышленного сырья и формовочных материалов (на 24,4% — до 2 миллиона тонн), остальных грузов, в том числе грузов в контейнерах — на 2,8%, до 9 миллионов тонн. Клиенты РЖД смогут оплачивать билеты на сайте через СБП

Рост отмечен у погрузки зерна — на 22,5%, до 2,3 миллиона тонн, строительных грузов — на 8,1%, до 9,1 миллиона тонн.

Грузооборот на сети РЖД в январе 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,5% и составил 228,4 миллиарда тарифных тонно-километра, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 0,4%, до 284,3 миллиарда тонно-километров.

РЖД по итогам всего 2023 года прогнозируют снижение погрузки на 2,5% по сравнению с предыдущим годом — до 1 миллиарда 203,6 миллиона тонн, но надеются выйти на лучший результат, говорил Шило на брифинге в конце января.