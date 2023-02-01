МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,1%, в том числе на 18,7% в дальнем следовании, и составили 83,3 миллиона человек, сообщает компания. Погрузка на сети РЖД снизилась в январе на 4,8 процента

"По оперативным данным, в январе 2023 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" перевезено 83,3 миллиона пассажиров, что на 9,1% превышает аналогичный показатель прошлого года", — говорится в релизе.

Уточняется, что в пригородном сообщении отправлено 74,5 миллиона пассажиров (+8%), в дальнем следовании — 8,8 миллиона (+18,7%), что не только выше показателя января допандемийного 2019 года на 2,5%, но и является максимальным показателем с января 2012 года.

Пассажирооборот в январе вырос на 19,3% и составил 9,1 миллиарда пассажиро-километров. В том числе в пригородном сообщении он составил почти 2,3 миллиарда пассажиро-километров (+9,4%), в дальнем следовании — 6,8 миллиарда пассажиро-километров (+23,1%).