С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания Hainan Airlines откроет с 19 февраля рейсы между Санкт-Петербургом и Пекином, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Россия и Китай подготовили соглашение по поставкам газа

"С 19 февраля из аэропорта "Пулково" авиакомпания Hainan Airlines начнет выполнять рейсы в столицу Китая. Воздушный маршрут свяжет Санкт-Петербург и Пекин впервые с начала 2020 года", — говорится в сообщении.

Перелеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям на воздушном судне Airbus A330-300.

По состоянию на 1 февраля, для путешествия в Пекин пассажирам требуется ПЦР-тест на COVID-19, сданный не более чем за 48 часов до посадки в самолет.

Отмечается, что Пекин – второе направление в Китае, куда открыты прямые рейсы из Санкт-Петербурга. Также улететь из "Пулково" один раз в неделю можно в Чэнду рейсами авиакомпании Sichuan Airlines.

Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.