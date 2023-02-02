МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Запланированные на четверг авиарейсы из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и обратно отменены из-за ураганного ветра и метели на Курилах. Сахалин примет первый в России цифровой форум

"Прилет и вылет самолетов перенесены на 3 февраля по метеоусловиям принимающего аэропорта на Кунашире", — сообщили РИА Новости в аэропорту областного центра.

Спасатели в среду объявили на 2 февраля экстренное предупреждение на курильских островах Кунашир и Итуруп. Синоптики прогнозировали ураган, сильную метель и снегопад. Сейчас в аэропорту Южно-Курильска скорость ветра достигает 20 метров в секунду.