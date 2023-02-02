МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Компания-перевозчик в Крым, "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), возобновила продажи билетов еще на ряд поездов, следует из ее сообщения. РЖД стали продавать горячее питание в поездах без вагона-ресторана

ГСЭ в середине января текущего года сообщал о временной приостановке продаж билетов на ряд дат в марте, апреле и мае из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры. Позднее компания стала постепенно их возобновлять.

"Гранд Сервис Экспресс" возобновил продажи билетов на поезд № 165/166 Москва – Симферополь в оба направления на всю глубину продаж", — говорится в сообщении компании в четверг.

Кроме того, возобновлена продажа билетов на поезд № 75/76 Симферополь – Омск отправлением из Симферополя по воскресеньям и из Омска по средам. "Открытие продаж на другие дни ожидаем позже в связи с корректировкой расписания", — пишет ГСЭ.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт-Петербургом.