МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Количество проездов автомобилей по участкам платных трасс "Автодора" в 2022 году выросло на 13,3% по сравнению с 2021 годом, до 242 миллионов, сообщили в госкомпании. Россиянам объяснили, как нельзя прогревать автомобиль

"242 236 666 проездов ТС через ПВП/РВП (пункты взывания платы — ред.), +13,3% к 2021 году", — привели статистику в "Автодоре", уточнив, что росту способствовал ввод новых платных участков на трассах М-1 и М-12, а также изменение логистических цепочек и повышение спроса в сезон отпусков.

При этом количество проездов не равно трафику. Один автомобиль может проехать через несколько рамок оплаты на трассе. Однако и трафик, как ранее сообщали в госкомпании, по легковым автомобилям на платных трассах вырос, по грузовым — временами показывал отрицательную статистику.

В частности, в "Автодоре" рассказали, что на дорогах М-3 "Украина" и М-11 "Нева" наблюдается отрицательная динамика спроса на поездки грузовиков. "Связано это с изменением логистических цепочек", — отметили в госкомпании.

Ранее в "Автодоре" отмечали, что объем сбора платы за проезд по трассам " Автодора " в 2022 году превысил 50 миллиардов рублей. Это на 25% лучше показателей 2021 года и в два раза лучше 2020 года.

"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании — трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется открыть в конце 2023 года.