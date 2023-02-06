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"Аэрофлот" откроет рейсы в Тунис с 30 мая
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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 мая начнет летать в Тунис, будет выполнять рейсы трижды в неделю, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" с 30 мая открывает новые... ПРАЙМ, 06.02.2023
транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, москва, тунис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 мая начнет летать в Тунис, будет выполнять рейсы трижды в неделю, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" с 30 мая открывает новые регулярные рейсы в международный аэропорт "Энфида-Хаммамет" (Тунис)", — говорится в релизе.
Как уточняется, полеты будут выполняться из Москвы на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю.