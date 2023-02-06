МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 мая начнет летать в Тунис, будет выполнять рейсы трижды в неделю, сообщает перевозчик. Авиакомпания "Азимут" увеличила рейсы из Москвы в узбекский Термез

"Аэрофлот" с 30 мая открывает новые регулярные рейсы в международный аэропорт "Энфида-Хаммамет" (Тунис)", — говорится в релизе.

Как уточняется, полеты будут выполняться из Москвы на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю.