МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Все городские службы Москвы будут постепенно переведены на электромобили, 80% пассажирских перевозок уже осуществляется электрическим транспортом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин рассказал о создании платформы электромобилей на заводе "Москвич"

"Восемьдесят процентов пассажирских перевозок в городе уже осуществляется электрическим транспортом. Остаются ещё автобусы, в том числе частные, с двигателями внутреннего сгорания, но мы их будем переводить на электрическую тягу. Постепенно переведём все службы города на электромобили", — сказал Собянин в интервью aif.ru.

Мэр отметил, что также планируется работать с таксомоторными компаниями, чтобы и все такси в Москве перешли на электрическую тягу.

По словам Собянина, электричества в городе на это хватит.

"В Москве есть полуторный запас по энергетическим мощностям, это вообще не проблема", — сказал мэр.