МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские логистические компании и ритейлеры в 2022 году нарастили поставки из Турции в 4,6 раза в сравнении с 2021 годом, при этом стоимость морской перевозки за год выросла в 1,5-1,7 раза, автодоставки — в два раза, паромной перевозки — в четыре раза, говорится в исследовании мультисервисного оператора логистических услуг ПЭК, результаты которого есть у РИА Новости. Цена не имеет значения. Названы главные проблемы российской логистики

"Объем грузоперевозок российских ритейлеров и логистических компаний из Турции в 2022 году увеличился в 4,6 раза год к году… Но провозные мощности не справляются: из-за нехватки морских сервисов, паромов и заторов на автомобильных погранпереходах срок доставки из Турции в Россию в зимний период увеличился на 1-2 недели. В условиях ажиотажа выросли цены: стоимость морской перевозки — на 50-70%, автодоставки — в два раза, паромной перевозки — в четыре раза год к году", — говорится в исследовании.

Отмечается, что за год "Россия нарастила товарооборот с Турцией более чем вдвое" (официальные данные власти РФ по товарообороту с этой страной за весь 2022 год не приводили). Республика стала основным транзитным хабом для доставки грузов морем из Европы, Индии и отдаленных регионов — Африки, Латинской Америки.

"После ухода глобальных линий число морских сервисов между Россией и Турцией существенно сократилось — семь крупных операторов приостановили отгрузки в отечественные порты. Сейчас на направлении работают новые линии, в их числе российские, турецкие и китайские… В связи с нехваткой морских сервисов и оборудования срок доставки из Турции в Россию вырос с 16 до 25 дней", — добавили в компании.

Отмечается, что по состоянию на январь тариф морских перевозок составляет 8,5 тысячи долларов за 20-футовый контейнер.

"Так как КПП "Верхний Ларс" часто бывает закрыт из-за погодных условий и не справляется с объемами, часть грузопотоков компании вынуждены перенаправлять на погранпереходы между Азербайджаном и Дагестаном (МАПП "Яраг — Казмаляр" и МАПП "Тагиркент — Казмаляр"). Это увеличивает логистическое плечо в среднем на 1000 километров и срок автодоставки из Турции на 1-2 суток", — отмечается в исследовании.

В компании также добавили, что, по состоянию на 6 февраля, срок автодоставки из Турции увеличился до 30 суток. Стоимость перевозки к четвертому кварталу 2022 года выросла с 4,9 тысячи долларов до 9,8 тысячи долларов за одну фуру грузоподъемностью 20 тонн.