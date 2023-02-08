МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил продлить мораторий на весогабаритный контроль для грузовых автомобилей, которые ввозят в РФ продукты питания и предметы первой необходимости, соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба омбудсмена. МИД заявил об отсутствии оснований для расширения "зерновой сделки"

"Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением продлить мораторий на весовой и габаритный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, который был установлен постановлением правительства РФ от 22.09.2022 № 1670 до 1 февраля 2023 года", — отмечается в сообщении.

По данным предпринимателей, такая мера позволила существенно снизить нагрузку на бизнес и положительно сказалась на взаимоотношениях иностранных поставщиков и покупателей, отмечает Титов.

В своем письме он также предложил освободить от весогабаритного контроля все грузы ЕАЭС, которые перевозятся между Калининградской областью и остальной частью страны. "Такое расширение условий моратория особенно необходимо в нынешних условиях, когда логистические процедуры по доставке грузов между Калининградской областью и остальной частью России существенно усложнились из-за действий недружественных государств", — пояснил он.