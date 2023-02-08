МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Лидерами по интенсивности движения среди платных трасс "Автодора" в 2022 году стали М-4 "Дон" от Москвы до Черноморского побережья и М-1 "Беларусь" в Московской области, говорится в сообщении госкомпании. РСА запустил публичную актуализацию стоимости запчастей для ОСАГО

"Платные участки на М-4 "Дон" от Москвы до Черноморского побережья и участок М-1 "Беларусь" в Московской области стали лидерами по интенсивности движения в 2022 году на сети дорог госкомпании "Автодор". На М-1 в Подмосковье среднесуточная интенсивность движения составила более 25 тысяч автомобилей в сутки, на М-4 – более 24 тысяч автомобилей", — отметили в "Автодоре".

В госкомпании также уточнили, что по автодороге М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург, в среднем в сутки проезжало более 15 тысяч автомобилей. Столько же и по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

"Статистика интенсивности движения хорошо показывает изменения логистических цепочек, рост трафика легкового транспорта на М-4 "Дон" в сезон отпусков. На М-3 "Украина" и М-11 "Нева" было зафиксировано снижение грузового трафика", — уточнили в "Автодоре".

Всего через рамки "Свободного потока" и пункты взимания платы в 2022 году совершено более 242 миллионов проездов — на 13,3% больше, чем в предыдущем году, напомнили в госкомпании.