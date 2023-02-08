МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") в 2022 году увеличил парк контейнеров на 30% по сравнению с предыдущим годом – до 130 тысяч единиц, следует из сообщения компании. ЕЭК продлила нулевую таможенную пошлину на некоторые контейнеры

"По итогам 2022 года парк ПАО "Трансконтейнер" достиг отметки в 130 тысяч контейнеров общей вместимостью почти 200 тысяч TEU (в их числе балк-контейнеры для насыпных грузов, а также контейнеры типа Open Top и Hard Open Top для крупногабаритных и тяжеловесных грузов). Годом ранее компания располагала порядка 100 тысяч контейнеров емкостью около 150 тысяч TEU", — говорится в сообщении.

Оператор в общей сложности в прошлом году заказал порядка 23,7 тысячи крупнотоннажных контейнеров (КТК) общей вместимостью более 37,6 тысячи TEU. "Изначально при планировании инвестиционной программы 2022 года предполагалось приобретение около 8,6 тысячи контейнеров суммарной вместимостью 12,5 тысячи TEU. Общий объем средств, направленных на эти цели, вырос более чем вдвое – с 4 до 9 миллиардов рублей", — пишет оператор.

Увлечение закупок в 2,7 раза по сравнению с изначально запланированным "Трансконтейнер" объясняет необходимостью восполнить используемый в РФ объем контейнеров, который значительно сократился из-за ухода международных морских линий. Помимо контейнеров, в 2022 году компания закупила около 2,6 тысячи фитинговых платформ почти на 8 миллиардов рублей, включая 2,2 тысячи 80-футовых. Объем поставок также был увеличен по сравнению с первоначальными планами примерно на 20%.

"В условиях ухода из России контейнеров западных морских линий мы сделали акцент на восполнении "вымываемого" парка контейнеров, использовавшихся ранее в российской логистике. Закупка примерно 24 тысяч контейнеров помогла ликвидировать дефицит этого вида транспортного оборудования. Программы его дополнительного приобретения были поддержаны обнулением 10%-ной ввозной пошлины на контейнеры и льготным кредитованием", – цитирует компания слова первого вице-президента Виктора Маркова.

Общий объем инвестиционной программы "Трансконтейнера" в 2022 году превысил 18 миллиардов рублей. Помимо закупок подвижного состава, компания вложила порядка 2 миллиардов рублей в поддержание и обновление терминальных активов, в том числе 0,7 миллиарда рублей – на грузоподъемную технику, около 0,9 миллиарда рублей – на проектные и строительные работы.