МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. РЖД увеличили на две трети — до 195 со 110 пар поездов в сутки — пропускную способность одного из самых сложных участков Транссибирской магистрали (Транссиба), сообщила компания. Шойгу рассказал о работе военных железнодорожников на БАМе

"На 2/3 увеличили пропускную способность на участке Транссиба. Андриановский перевал – один из самых сложных профилей на Транссибе. К примеру, расстояние между станциями Слюдянка II и Андриановская – 32 километра, а разница в высоте – 420 метров. Из-за такого перепада тяжеловесы без дополнительного локомотива проехать здесь не могут", — говорится в сообщении.

После оказания им помощи "толкачи" возвращаются на исходную по тем же путям, что и все поезда, то есть ограничивают движение грузовых составов. РЖД решили изменить схему организации движения. Для этого уложили дополнительный третий путь на участке Слюдянка I – Слюдянка II. Все подталкивающие локомотивы стали возвращать по отдельной колее.

"Теперь движение грузовых и пассажирских поездов по двум основным путям осуществляется свободно. А пропускная способность участка выросла со 110 до 195 пар поездов в сутки!" — добавляет компания.