МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские военнослужащие могут оформить билеты на поезда дальнего следования в кассах в приоритетном порядке, сообщают РЖД. РЖД увеличили пропускную способность сложного участка Транссиба

"Холдингом "РЖД" совместно с Министерством обороны Российской Федерации разработана процедура приоритетного обслуживания воинских пассажиров при оформлении проездных документов в кассах дальнего следования на крупных железнодорожных вокзалах страны по воинским перевозочным документам (ВПД)", — говорится в сообщении.

Данная услуга реализована в рамках системы управления электронной очередью. На электронных терминалах, размещенных в кассовых залах крупнейших железнодорожных вокзалов России, военнослужащие могут выбрать в перечне услуг кнопку "Оформление по воинским перевозочным документам".

"После получения талона они будут вызваны в кассу в приоритетном порядке. Таким образом, благодаря работе интеллектуальной цифровой системы оформление безденежных билетов для военнослужащих теперь будет занимать не более 5-10 минут", — отмечают РЖД. Китай возобновил групповые туристические поездки в Россию

Оформление билетов по воинским перевозочным документам в настоящее время без очереди осуществляется на 57 крупнейших железнодорожных вокзалах: в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Пензе, Воронеже, Липецке, Волгограде, Ростове-на-Дону, Адлере, Сочи, Омске, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и т. д. Полный перечень представлен в специальном разделе на официальном сайте РЖД.

"Возможность приоритетного оформления билетов по ВПД для проезда поездами к местам службы, на реабилитацию после госпиталя или по другим нуждам получили военнослужащие срочной и контрактной службы, военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, военные пенсионеры, курсанты высших военных учебных заведений, а также учащиеся учебных заведений довузовского образования, подведомственных Минобороны России", — поясняют РЖД.

Компания отмечает, что ВПД предоставляют военнослужащим право оформить безденежные проездные документы. "Сделать это можно только в кассах АО "ФПК" (в обмен на ВПД)", — уточняется в сообщении.