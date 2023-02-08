МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Поставки российского регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году, первый полет запланирован на первый квартал 2024 года, сообщил начальник управления продаж и маркетинга Уральского завода гражданской авиации Максим Харин. Росавиация одобрила самолет МС-21 с отечественными двигателями и крылом

"Первый полет — I квартал 2024… Начало поставок — 2026 год", — говорится в презентации, представленной Хариным на форуме и выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

Готовность первого летного образца ТВРС-44 "Ладога" запланирована на четвертый квартал 2023 года, второго — на второй квартал 2024 года. Сертификат типа планируется получить в 2024 году.

"Ладога" – турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших лайнеров государственной авиации и региональных авиакомпаний как советской (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), так и западной (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42) разработки с дальностью полета при максимальной загрузке свыше 1 тысячи километров. Проект реализуется Уральским заводом гражданской авиации по заказу Минпромторга России.