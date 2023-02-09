ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — ПРАЙМ. Первый этап запуска пунктов пропуска с КНР "Краскино" и "Марково" в Приморье после реконструкции запланирован на 2023 год, сообщил журналистам во Владивостоке замруководителя ФТС России Владимир Ивин. Байден оценил ущерб для отношений США и Китая после инцидента с аэростатом

"Посетили пункт пропуска "Марково", "Пограничный", до этого – "Краскино". И по заверению строителей, которые реально показали, что там работа действительно ведется,… на этот год запланирован уже первый этап запуска пункта пропуска "Краскино" на новой территории и "Марково". На следующий год ожидаем запуска "Пограничного" и "Каникурган", — сказал Ивин.

Он также отметил строительство ЖДПП "Забайкальск", который был недавно введен, и "Кяхта", который после реконструкции также сдан в эксплуатацию.

"Ожидаем уже окончательный ввод в эксплуатацию "Нижнеленинского" – новый железнодорожный пункт пропуска с КНР, пока на экспортном направлении. Но будем ожидать, что не затянется строительство и импортного направления в этой части тоже", — отметил Ивин.

По его словам, также ожидается, что "Каникурган" заработает на свою полную мощность с учетом строительства запланированного пункта пропуска, который обеспечит пропуск грузового и пассажирского сообщения в полном объеме.

Ивин добавил, что модернизация пунктов пропуска на Дальнем Востоке находится на контроле профильных ведомств и правительства РФ. На уровне первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова организован механизм контроля за исполнением планов по этому вопросу.