МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. РЖД в январе 2023 года увеличили перевозки груженых и порожних контейнеров на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 571,5 тысячи TEU, сообщила компания. РЖД увеличили экспорт нефтеналивных грузов на восток

"В январе 2023 года по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения перевезено 571,5 тысячи груженых и порожних контейнеров TEU, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В том числе во внутрироссийском сообщении отправлено 218,6 тысячи TEU (+7,1%)", — говорится в сообщении.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 10,3% — до 415,3 тысячи TEU. В них перевезено более 6 миллионов тонн грузов (+11,5%).

Рост отмечен у химикатов и соды – до 68,4 тысячи тонн (+6,9%), машин, станков, двигателей – до 34,8 тысячи тонн (+17,9%), автомобилей и комплектующих – до 25,7 тысячи тонн (+15,4%), черных металлов – до 21,7 тысячи тонн (+6,4%), химических и минеральных удобрений – до 21,2 тысячи тонн (в 3,7 раза), остальных и сборных грузов – до 14,6 тысячи тонн (+0,7%), строительных грузов – до 13 тысячи тонн (+24,2%), нефти и нефтепродуктов – до 7,2 тысячи тонн (+14,5%), зерна – до 6,7 тысячи тонн (в 1,6 раза), рыбы – до 3,1 тысячи тонн (+30,6%). РЖД увеличили пропускную способность сложного участка Транссиба

Росли перевозки жмыхов – до 2,9 тысячи тонн (в 6,4 раза), каменного угля – до 1,5 тысячи тонн (+3,4%), мяса и масла животного – до 1,8 тысячи тонн (+11,7%), картофеля, овощей, фруктов – до 1,7 тысячи тонн (в 1,7 раза), остальных продовольственных товаров – до 21,3 тысячи тонн (в 1,5 раза), промсырья и формовочных материалов – до 1,6 тысячи тонн (в 1,7 раза).

Снижение на 0,2%, до 43,8 тысячи тонн, произошло у лесных грузов, промышленных товаров — на 3,7%, до 36,9 тысячи тонн, метизов – на 0,7%, до 33,5 тысячи тонн, бумаги – на 4,3%, до 33 тысячи тонн, цветных металлов – на 25,7%, до 9,6 тысячи тонн, цветной руды и серного сырья – на 35%, до 2,4 тысячи тонн, металлоконструкций – на 0,8%, до 1 тысячи тонн.