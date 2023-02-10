МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. РЖД запускают вагон-автомобилевоз между Владивостоком и Москвой в составе пассажирских поездов дальнего следования, сообщила компания. Часть средств на локализацию автокомпонентов распределят на новые регионы

Холдинг РЖД запустил первый вагон-автомобилевоз в ноябре 2012 года и за эти годы развивал сервис, расширяя перечень маршрутов.

"Начинаем собирать заявки автолюбителей на перевозку транспортных средств по маршруту Москва – Владивосток и обратно в составе пассажирских поездов формирования ФПК… Услуга на этом маршруте запускается в тестовом режиме. Если она окажется востребованной, то станет действовать на постоянной основе", — говорится в сообщении РЖД.

Специальный вагон включается в состав поезда по предварительным заявкам и одновременно может перевозить три-четыре автомобиля (в зависимости от их габарита) или восемь мотоциклов. Внутри вагон оборудован креплениями для транспортных средств, а также системами пожарной и охранной сигнализации.

Вагон-автомобилевоз стартует из Москвы во Владивосток 21 февраля, обратно — 2 марта. "Срок доставки фиксированный – восемь дней", — пишет компания.

Уточняется, что транспортные средства, отправленные из Москвы, возможно выгрузить в Красноярске.