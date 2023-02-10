МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России в январе 2023 года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 74,9 миллиона миллиона тонн, сообщил Росморречфлот. Белоруссия намерена строить порт с помощью кредитов российских банков

В том числе объем перевалки сухих грузов вырос на 10,6%, до 34,3 миллиона тонн, наливных – вырос на 5%, до 40,6 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился 2,5%, составив 8,3 миллиона тонн, из них сухих грузов — 2,3 миллиона тонн (+4,4%), наливных грузов — 6 миллионов тонн (+5%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна увеличился на 0,8%, до 22,4 миллионов тонн, из которых объем перевалки сухих грузов составил 8,1 миллиона тонн (-11,0%), наливных грузов – 14,3 миллиона тонн (+9,0%).

"Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна показал самый мощный рост, как минимум, за два последних десятилетия, прибавив 22,7%, до 25,2 миллиона тонн", — сообщает Росморречфлот, уточняя, что объем перевалки сухих грузов в бассейне составил 11,9 миллиона тонн (+39,5%), наливных грузов – 13,3 миллиона тонн (+10,7%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 3,2% и составил 18,6 миллиона тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 11,8 миллиона тонн (+7,0%), наливных грузов – 6,8 миллиона тонн (-2,8%).

Также в Росморречфлоте отмечают по итогам января долгожданный рост грузооборота морских портов Каспийского бассейна. "Перевалка там выросла на 1,6%, до 0,4 миллиона тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 0,2 миллиона тонн (+18,3%), наливных грузов – 0,2 миллиона тонн (-11,9%)", — уточняют в ведомстве.