МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство рассмотрит возможность поддержки российских туроператоров в части расширения автобусного парка, для этого планируется использовать программы МСП, сообщили журналистам в Минэкономразвития. Стало известно куда поедут россияне на длинных выходных

"Вопрос транспортных перевозок — важный, рассмотрим возможности поддержки туроператоров по приобретению туристических автобусов в рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Я поручу коллегам из департамента и Корпорации МСП проработать этот вопрос", — сказал Решетников, слова которого приведи в сообщении пресс-службы.

В 2022 году Российский союз туриндустрии заявлял о необходимости государственной поддержки автобусного транспорта в условиях санкций.