МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Судно Seamark с тремя тысячами тонн мраморной крошки, разломившееся около Новороссийска, затонуло, сообщил Росморречфлот. Сухогруз сел на мель в Суэцком канале, сообщило Leth

"Сухогруз на борту которого находилось около 3 тысяч тонн мраморной крошки разломился на две части и затонул", — напипсали представители ведомства в мессенджере Telegram.

Ранее в пресс-службе Росморречфлота сообщали РИА Новости, что судно Seamark, перевозящее мраморную крошку, переломилось во время шторма у побережья Черного моря. По данным МЧС России, в составе экипажа было 11 человек, один из них скончался, один находится в тяжелом состоянии.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте России сообщило о начале доследственной проверки по факту случившегося, в ходе которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.