ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 фев — ПРАЙМ. В Новгородской области на трассе М-11, где произошло массовое ДТП, частично открыли движение на ПВП 330 км — для автомобилистов, которые едут из Москвы, сообщает "Автодор" в телеграм-канале. На трассе М — 11 произошло массовое ДТП

Массовое ДТП на федеральной трассе М-11 "Нева" произошло в 11.20 после столкновения двух грузовиков. По данным УГИБДД по региону, одна женщина погибла, еще одна доставлена в Новгородскую областную больницу, а четыре ребенка доставлены в Детскую областную больницу. Движение по федеральной трассе по направлению в Москву, где, по уточненным данным автоинспекторов, столкнулась 41 машина, было перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка. На месте аварии работают сотрудники МЧС, ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечку ликвидируют. Были организованы пункты обогрева для водителей.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил своему заместителю Станиславу Шульцеву совместно с минтрансом региона держать на постоянном контроле ситуацию с очисткой дорог. На место ДТП прибыл СК, чтобы оценить действия дорожников при расчистке трассы во время снегопада. Как сообщал ранее "Автодор", был организован съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву.

"Движение будет идти по одной полосе. На 503 км ведутся работы по демонтажу ограждения для перепуска движения из Петербурга в Москву по встречному направлению", — уточнили в "Автодоре".