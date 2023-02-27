МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Власти Владивостока и китайского Яньбянь-Корейского автономного округа провели переговоры об открытии чартерных, в последствии — регулярных рейсов из дальневосточной столицы в провинцию Цзилинь, сообщил мэр Константин Шестаков. "Аэрофлот" запустит рейсы в турецкий Измир с 27 мая

Он отметил, что в минувшие праздничные дни состоялся первый после долгого перерыва и открытия границ визит делегации администрации Владивостока в КНР. Представители властей и институтов развития посетили ряд городов и встретились с губернатором Яньбянь-Корейского автономного округа Хун Цином.

"С ним мы провели переговоры по нескольким ключевым для нас направлениям. Первое — логистика, возможность открытия прямых, скорее всего, чартерных, впоследствии — регулярных рейсов, которые связывали бы (с Владивостоком — ред.) города провинции Цзилинь. Обсуждали город Янцзы, обсуждали возможность организации чартерной линии в Чанчунь", — сказал Шестаков на видео в своем телеграм-канале.

Сейчас из Владивостока в КНР самолеты не летают. Авиакомпания "Аврора" запустит рейс Владивосток — Харбин 26 марта. Ранее в феврале было возобновлено действие российско-китайского соглашения о безвизовых групповых поездках туристов.