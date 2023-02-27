МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. РЖД расширили список станций на Дальнем Востоке для скидки 33,75% на перевозки легковых автомобилей в специализированных вагонах, следует из сообщения компании. РЖД ввели скидку на перевозку труб из черных металлов

"Введенная в прошлом году скидка 33,75% на перевозки по России легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока на станции Московской железной дороги снова расширила охват и теперь распространяется на отправки со станций Мыс Чуркин во Владивостоке и Мыс Астафьева в Находке", — говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале.

Протокол заседания правления датирован 9 февраля текущего года и опубликован в понедельник на сайте РЖД.

"Внести в раздел XI протокола заседания правления ОАО "РЖД"… следующие изменения: Установить… понижающий коэффициент 0,6625 к действующим тарифам… на перевозки легковых автомобилей (код ЕТСНГ 381087) в собственных (арендованных) специализированных вагонах во внутрироссийском сообщении со станций Владивосток, Гайдамак, Океанская, Первая речка, Артем-Приморский I, Сухановка, Угольная, Хабаровск II, Мыс-Чуркин и Мыс Астафьева Дальневосточной железной дороги на станции Московской железной дороги", — говорится в решении.

РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Верхняя граница скидки составляет 50%.