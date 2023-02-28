МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Крупнейший сухой порт в России планируется построить в Артеме Приморского края, его запуск запланирован на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года, сообщает региональное правительство. Белоруссия намерена строить порт с помощью кредитов российских банков

Сухой порт – это многофункциональный логистический центр с развитой инфраструктурой, которая позволяет владельцу груза пользоваться всеми преимуществами морского порта на суше. На базе одного центра можно будет получить целый комплекс услуг по обработке грузов. При этом ускорятся сроки доставки до конечных точек. Консолидация грузов на территории сухого порта позволит загружать и отправлять регулярные поезда.

Проект обсудили на первом заседании совета по привлечению инвестиций в экономику края под руководством губернатора Олега Кожемяко. "По словам инвесторов, транспортно-логистический центр "Артем" (сухой порт) является высокотехнологичным комплексом, состоящим из современной железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктуры. Его запуск запланирован на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года", — говорится в сообщении.

Генеральный директор ООО "ФинИнвест" Александр Кахидзе рассказал, что инвестиции в проект составят более 15 миллиардов рублей. Будет создано около 550 новых рабочих мест.

"Транспортно-логистический центр в Артеме станет крупнейшим сухим портом в России, предоставляющим грузовладельцам логистический сервис, соответствующий мировым стандартам. Он обеспечит обслуживание нарастающих экспортных, импортных и транзитных контейнерных грузопотоков через порты и погранпереходы Дальнего Востока", – отметил Кахидзе.

По словам Кожемяко, проект признан государственным, он дает возможность увеличить объем перевозки контейнеров с 3 до 7 тысяч в сутки.