МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Авиакомпании "Аврора" и Hainan Airlines в марте увеличат частоту выполнения рейсов между Хабаровском и китайским Харбином, сообщил заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт" Юрий Кондратчик. "Аэрофлот" откроет рейсы в Анталью из Новосибирска с 27 апреля

В середине января "Аврора" открыла продажи билетов на регулярные прямые рейсы из Хабаровска в Харбин. Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 10 января запустила регулярные рейсы по этому же маршруту.

"Сейчас выполняется по одному рейсу в неделю каждой авиакомпанией. Но уже в ближайшее время частота — в марте — будет увеличена до двух рейсов в неделю авиакомпанией "Аврора". Китайская авиакомпания также планирует увеличение частотности выполнения рейсов", — сказал Кондратчик в интервью "России 1", видео которого опубликовано в Telegram-канале аэропорта.

Он отметил, что спрос на рейсы есть. Пока в основном это деловые поездки, многие китайские граждане не были дома с начала пандемии.

"Со временем ожидаем восстановления традиционного туристического спроса с началом выдачи виз со стороны КНР гражданам РФ. Надеемся, что в ближайшее время это будет возможно", — отметил Кондратчик.

Ранее в феврале было возобновлено действие российско-китайского соглашения о безвизовых групповых поездках туристов.