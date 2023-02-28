МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Запрет Индии на заход в свои порты танкерам и сухогрузам старше 25 лет едва ли доставит неудобства России с ее молодым танкерным флотом, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. Индия запретила вход в порты некоторым судам

Ранее во вторник правительство Индии запретило заход в индийские порты для погрузки и разгрузки нефтяных танкеров, сухогрузов и судов общего назначения возрастом старше 25 лет, как зарегистрированных в Индии, так и под иностранным флагом, сообщил генеральный директорат судоходства. Возраст судна будет рассчитываться исходя из даты его сдачи, указанной в свидетельстве о безопасности конструкции грузового судна или любом другом обязательном сертификате, выданном в соответствии с кодексом Международной морской организации.

"Ничем страшным российскому танкерному флоту запрет Индии на четвертьвековые суда не грозит. У наших танкеров давно нет "возрастной" проблемы, они все молодые и свежие, за редким исключением", — сказал он.

Что касается сухогрузов, эксперт отметил, что среди них бывают и постарше. "Балкеры, конечно, постарше и поужасней бывают, но опять же это не глобальный вопрос — перегрузятся на рейде. Ничего страшного в любом случае", — добавил он.