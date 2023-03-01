Путин дал старт движению по Большой кольцевой линии московского метро
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в среду дал старт движению поездов по Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщил корреспондент РИА Новости.
БКЛ является одним из крупнейших в мире проектов в области метростроения за последние десятилетия. Линия протяженностью в 70 километров включает в себя 31 станцию и три электродепо.
В церемонии открытия приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, участники проекта и работники метрополитена.
"Разрешаю, с Богом!" — сказал президент, выступая по видеосвязи.
По словам Путина, проект реализован благодаря настойчивой работе московского правительства во главе с Собяниным.
Российский лидер добавил, что БЛК "стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом", заявив о намерении продемонстрировать работу сооружения председателю КНР Си Цзыньпину.
Президент также оставил автограф на обновленной карте метрополитена.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что линия является результатом титанической работы.
Отмечается, что в эксплуатацию ввели станции "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".
https://1prime.ru/transport/20230301/839944519.html