МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в среду дал старт движению поездов по Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщил корреспондент РИА Новости. Москвичи смогут протестировать СБП на турникетах в метро

БКЛ является одним из крупнейших в мире проектов в области метростроения за последние десятилетия. Линия протяженностью в 70 километров включает в себя 31 станцию и три электродепо.

В церемонии открытия приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, участники проекта и работники метрополитена.

"Разрешаю, с Богом!" — сказал президент, выступая по видеосвязи.

По словам Путина, проект реализован благодаря настойчивой работе московского правительства во главе с Собяниным.

Российский лидер добавил, что БЛК "стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом", заявив о намерении продемонстрировать работу сооружения председателю КНР Си Цзыньпину.

Президент также оставил автограф на обновленной карте метрополитена.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что линия является результатом титанической работы.

Отмечается, что в эксплуатацию ввели станции "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".