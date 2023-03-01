АФИНЫ, 1 мар — ПРАЙМ. Европейская комиссия 15 февраля 2023 года приняла решение передать в суд дело Греции за невыполнение ее обязательств в соответствии с Директивой о создании единого европейского железнодорожного пространства (2012/34/EU), сообщил информационный портал ieidiseis.gr. ﻿Жертвами столкновения двух поездов в Греции стали десятки человек

В директиве указывается, что государства-члены должны обеспечить заключение договорного соглашения между национальным компетентным органом и управляющим железнодорожной инфраструктурой не позднее 16 июня 2015 года и его публикацию в течение одного месяца. Такое соглашение особенно важно для прозрачности реализации проектов в сети железнодорожной инфраструктуры. Соглашение должно содержать существенные положения, например, в отношении суммы средств на обслуживание инфраструктуры, а также таких показателей, как скорость движения на линии, удовлетворенность клиентов или защита окружающей среды.

"Несмотря на обмен письмами между Комиссией и Грецией, национальные власти до сих пор не подписали и не опубликовали контрактное соглашение с греческой организацией по управлению железнодорожной инфраструктурой OSE", — говорится в сообщении.

Комиссия открыла процедуру нарушения против Греции в декабре 2020 года и направила мотивированное заключение в декабре 2021 года. Поскольку Греция все еще нарушает Директиву, Еврокомиссия теперь решила передать дело в Суд Европейского Союза. Греческие железные дороги TrainOSE были приватизированы в 2017 году. Тендер по приватизации длился почти четыре года. 100% акций купили итальянские железные дороги Ferrovie dello Stato Italiane Group за 45 миллионов евро. Государство списало долговые обязательства TrainOSE перед материнской компанией OSE почти на 700 миллионов евро. Итальянская компания стала единственной компанией, подавшей обязывающее предложение на тендер. В тендере участвовали Российские железные дороги, но в итоге отказались от подачи обязывающего предложения. После приватизации компания сменила название на Hellenic Train. ЕК разрешила Греции компенсировать промышленности траты на электричество

В эксплуатации железной дороги Греции сейчас в основном участвуют две компании: итальянская Hellenic Train, дочерняя компания Ferrovie dello stato italane, которая управляет поездами и транспортным проектом, и OSE, которая принадлежит греческому государству и за которую отвечает министерство транспорта и инфраструктуры. У двух компаний есть многочисленные споры по ряду вопросов, включая техническое обслуживание и модернизацию сети. Расследование подобных катастроф занимается Комитет по расследованию железнодорожных происшествий, однако он не является независимым, поскольку и председатель, и члены назначаются непосредственно министром транспорта только из числа сотрудников министерства транспорта и инфраструктуры. В середине января 2023 года в парламент был внесен законопроект о создании Агентства по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий, который должен быть независимым органом с финансовой автономией. Он был принят лишь 19 января 2023 года.

Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 36 человек. Пожарные говорят, что число погибших увеличится. Ранены были порядка 130 человек, из них 66 госпитализированы. Среди погибших много молодых людей — студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.