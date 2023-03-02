МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. "Лукойл" начал перегрузку низкосернистого топлива с судна на судно (ship-to-ship, STS) в порту Калининграда, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные трейдеров и Refinitiv data. Глава TotalEnergies зафиксировал стоимость топлива на АЗС компании

"Около 33 тысяч тонн топлива со сверхнизким содержанием серы, которые были загружены "Лукойлом" в середине февраля на танкер M.T. Kalne в балтийском порту в Приморске, доставлены в порт в Калининграде и теперь перегружаются на судно Sea Runner", — пишет агентство.

РИА Новости направило запрос в "Лукойл", комментарий пока не получен.

Ранее агентство сообщало, что компания проводила погрузку нефти Urals вблизи Калининграда.

Как отмечает агентство, с момента вступления в силу запрета ЕС на импорт нефтепродуктов из РФ в феврале трейдеры перенаправили экспорт топлива в Африку и Азию, а также начали использовать погрузку с судна на судно.