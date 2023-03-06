МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 21 апреля откроет пятое международное направление — начнет летать из Москвы в Самарканд (Узбекистан), сообщает компания. Buta Airways запустит прямые рейсы между Махачкалой и Баку

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажи билетов на рейс Москва — Самарканд. Полеты по маршруту Москва ("Внуково") — Самарканд начнутся 21 апреля 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Обратные рейсы будут также выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что Узбекистан станет пятым международным направлением, сейчас "Победа" летает в Турцию, Белоруссию, Армению и ОАЭ.